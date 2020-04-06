Пермский край участвует во Всероссийском проекте «Памяти героев»
250 видеороликов о подвиге жителей Прикамья в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах и ковавших Победу в тылу, будут размещены в интернете на YouTube-канале «Памяти Героев» в рамках Всероссийского патриотического проекта «Памяти Героев».
Эти видеоматериалы создают участники движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и просто активные жители региона. Уже можно ознакомиться с 94 видеорассказами о подвигах наших земляков. Информацию о них можно посмотреть на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры.
Имена многих героев этих видеопубликаций знакомы жителям Прикамья. Один из видеороликов посвящен, например, Герою Советского Союза, летчику Анвару Анваровичу Гатауллину, в честь которого названа одна из улиц Перми. Имя Героя Советского Союза Василия Ивановича Бачурина носит одна из улиц Кунгура.
Присоединиться к проекту может любой желающий, приняв участие в народной эстафете. Для этого на площадках социальных сетей с хештегом проекта #ПамятиГероев2020
нужно выложить записанный вами ролик о подвиге своего родственника в года Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU