Пермский край участвует во Всероссийском проекте «Памяти героев»

6 Апр 2020 2020-04-06T09:09:01+03:00

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250 видеороликов о подвиге жителей Прикамья в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах и ковавших Победу в тылу, будут размещены в интернете на YouTube-канале «Памяти Героев» в рамках Всероссийского патриотического проекта «Памяти Героев».

Эти видеоматериалы создают участники движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и просто активные жители региона. Уже можно ознакомиться с 94 видеорассказами о подвигах наших земляков. Информацию о них можно посмотреть на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Имена многих героев этих видеопубликаций знакомы жителям Прикамья. Один из видеороликов посвящен, например, Герою Советского Союза, летчику Анвару Анваровичу Гатауллину, в честь которого названа одна из улиц Перми. Имя Героя Советского Союза Василия Ивановича Бачурина носит одна из улиц Кунгура.

Присоединиться к проекту может любой желающий, приняв участие в народной эстафете. Для этого на площадках социальных сетей с хештегом проекта #ПамятиГероев2020

нужно выложить записанный вами ролик о подвиге своего родственника в года Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU