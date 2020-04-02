2020-04-02T17:33:03+03:00
Общество

Парад Победы на Красной площади никто не отменял

В Минобороны опровергли подобные сообщения
Анна МАЛЫШЕВА
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Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний.Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слухов и предположений о предстоящем Параде Победы в режиме изоляции всей страны много. «Комсомолка» обратилась в военное ведомство, чтобы все их развеять.

- Никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы нет. Все идет по плану. - говорят в Минобороны.

1 апреля была проведена парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава. Например, у каждого участника парада три раза в день измеряется температура.

- Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, - поделился с нами генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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