Парад Победы на Красной площади никто не отменял
Слухов и предположений о предстоящем Параде Победы в режиме изоляции всей страны много. «Комсомолка» обратилась в военное ведомство, чтобы все их развеять.
- Никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы нет. Все идет по плану. - говорят в Минобороны.
1 апреля была проведена парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава. Например, у каждого участника парада три раза в день измеряется температура.
- Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, - поделился с нами генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU