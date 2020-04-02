В Перми в муниципальный приют для животных ограничили доступ волонтеров

2 Апр 2020 2020-04-02T14:21:39+03:00

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В Пермском крае введен режим обязательной самоизоляции. Со 2 апреля жителям крае рекомендуется не покидать свои дома без особой надобности. Работают только городские службы жизнеобеспечения, в том числе и муниципальный приют для бездомных животных.

В целях безопасности доступ волонтеров в приют ограничен. Во время карантина животных обеспечивают питанием, организовано постоянное пополнение воды в вольерах и боксах, в течение вольеры очищаются , наличия кормов и воды, животным своевременно оказывается ветеринарная помощь

ИСТОЧНИК KP.RU