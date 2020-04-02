В Перми в муниципальный приют для животных ограничили доступ волонтеров
Приют продолжает работу
Животных регулярно кормятФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае введен режим обязательной самоизоляции. Со 2 апреля жителям крае рекомендуется не покидать свои дома без особой надобности. Работают только городские службы жизнеобеспечения, в том числе и муниципальный приют для бездомных животных.
В целях безопасности доступ волонтеров в приют ограничен. Во время карантина животных обеспечивают питанием, организовано постоянное пополнение воды в вольерах и боксах, в течение вольеры очищаются , наличия кормов и воды, животным своевременно оказывается ветеринарная помощь
ИСТОЧНИК KP.RU