2020-04-02T11:35:40+03:00
Происшествия

В России за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 771

Такие данные приведены на сайте kp.ru
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Людям рекомендуют выходить на улицу в случае крайней необходимости.Людям рекомендуют выходить на улицу в случае крайней необходимости.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России снова увелись. За сутки больных стало на 771 больше. Журналисты kp.ru сообщаю о том, что на данный момент в России 3548 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Больше всего заболевших в Москве (595), Подмосковье (43) и в Санкт-Петербурге (22)

В целях профилактики распространения практически все регионы России ввели режим обязательной самоизоляции. Людям рекомендуют выходить на улицу в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какую помощь в Прикамье могут получать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации во время самоизоляции
В Перми включили систему оповещения, чтобы информировать людей о правилах самоизоляции
В Перми машина такси врезалась в ограждение
В Пермском крае повысили социальные выплаты пенсионерам
В России за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 771
Правительство Прикамья закупит бульдозеры для обеспечения пожарной безопасности
В Пермском крае зафиксированы новые случаи заражения
Жительница Прикамья взыскала с УК 150 тысяч за потоп в квартире
Онлайн-показы пермских театров смотрят зрители 22 стран мира
Как подписаться на «Комсомолку», не выходя из дома»
«Мы не должны врать людям». Дмитрий Махонин возмутился тем, что диагноз погибшей журналистки скрыли
В Перми скончался еще один зараженный коронавирусом пациент
В Перми настоятель храма начал проводить службы в режиме онлайн
В Прикамье полиция и Росгвардия будет патрулировать улицы в период обязательной самоизоляции
Пермяка осудили за распространение ложной информации о коронавирусе
Жители Прикамья могут обратиться в следственный комитет дистанционно
Жители Пермского края остались без тепла и воды из-за прорыва магистрали
В Прикамье пациенткам приостанавливают проводить процедуры ЭКО
Из пермской инфекционной больницы выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Нерабочая неделя в Перми и крае с 28 марта по 5 апреля: куда сообщать о нарушении санитарно-эпидемиологического режима
Пермские ЗАГСы закрываются для посетителей
Режим полной самоизоляции в Перми: как будут пермякам доставлять пенсии
В Прикамье наказали 14 компаний за нарушения, связанные с угрозой распространения коронавируса
В Перми вступили в силу изменения маршрутной сети общественного транспорта
Дмитрий Махонин обратился к жителям Пермского края за день до полной изоляции