В России за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 771

2 Апр 2020 2020-04-02T11:35:40+03:00

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Число заболевших коронавирусом в России снова увелись. За сутки больных стало на 771 больше. Журналисты kp.ru сообщаю о том, что на данный момент в России 3548 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Больше всего заболевших в Москве (595), Подмосковье (43) и в Санкт-Петербурге (22)

В целях профилактики распространения практически все регионы России ввели режим обязательной самоизоляции. Людям рекомендуют выходить на улицу в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU