В России за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 771
Такие данные приведены на сайте kp.ru
Людям рекомендуют выходить на улицу в случае крайней необходимости.Фото: Василий Вахрин
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Число заболевших коронавирусом в России снова увелись. За сутки больных стало на 771 больше. Журналисты kp.ru сообщаю о том, что на данный момент в России 3548 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Больше всего заболевших в Москве (595), Подмосковье (43) и в Санкт-Петербурге (22)
В целях профилактики распространения практически все регионы России ввели режим обязательной самоизоляции. Людям рекомендуют выходить на улицу в случае крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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