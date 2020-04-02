Жительница Прикамья взыскала с УК 150 тысяч за потоп в квартире

2 Апр 2020 2020-04-02T10:28:16+03:00

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В Пермском крае судебные приставы взыскали в пользу местной жительницы 150 тысяч рублей за испорченную квартиру.

В Кудымкаре женщина вернулась домой и увидела, что ее комната на 4 этаже затоплена. Она обратилась к соседке с пятого этажа, но та оказалась ни при чем.

Пока женщины не было дома сотрудники коммунальной службы решили установить в ее комнате систему отопления. В результате компрессионного давления в ее комнате сорвало кран радиатора. Поток хлынул вниз и затопил все до первого этажа. Вода лилась даже из розеток.

Суд признал управляющую компанию виновной. Судебные приставы взыскали с коммунальщиков 152 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

ИСТОЧНИК KP.RU