Жительница Прикамья взыскала с УК 150 тысяч за потоп в квартире
В Пермском крае судебные приставы взыскали в пользу местной жительницы 150 тысяч рублей за испорченную квартиру.
В Кудымкаре женщина вернулась домой и увидела, что ее комната на 4 этаже затоплена. Она обратилась к соседке с пятого этажа, но та оказалась ни при чем.
Пока женщины не было дома сотрудники коммунальной службы решили установить в ее комнате систему отопления. В результате компрессионного давления в ее комнате сорвало кран радиатора. Поток хлынул вниз и затопил все до первого этажа. Вода лилась даже из розеток.
Суд признал управляющую компанию виновной. Судебные приставы взыскали с коммунальщиков 152 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением
ИСТОЧНИК KP.RU