2020-04-02T10:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн-показы пермских театров смотрят зрители 22 стран мира

Во время режима строгой самоизоляции в Перми из-за коронавируса онлайн-события стали очень популярными
Ксения ОГАРЕВА
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"Лебединое озеро" можно увидеть онлайн. Фото: Пермский театр оперы и балета."Лебединое озеро" можно увидеть онлайн. Фото: Пермский театр оперы и балета.
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Во время нерабочей недели, а уж особенно в условиях режима строгой самоизоляции, который введен в Пермском крае со 2 апреля, становятся особенно важными онлайн-программы учреждений культуры. Жители Пермского края могут увидеть лучшие спектакли, концерты, выставки и экскурсии, не выходя из дома, отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Театры, музеи и концертные площадки подготовили на это время специальные программы.

- Учреждения культуры оказались готовы к этой ситуации, - отметил Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края. - У оперного, «Театра-Театра» и краевой филармонии есть свои коллекции записей спектаклей и концертов высокого качества, что позволяет сформировать афишу на длительный период, а также транслировать их на телевидении. Мы можем предложить интересный контент, в том числе и для новых зрителей, которые, возможно, впервые увидят эти постановки и захотят посмотреть их на большой сцене, когда учреждения перейдут в обычный режим работы.

С 18 по 29 марта были показаны 72 события, которые собрали уже свыше миллиона просмотров на разных площадках. Зрителями стали не только пермяки, но и жители 43 регионов России и гости из 22 стран мира.

Обеспечение онлайн-трансляций в высоком качестве является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура», а именно – задачей программы «Цифровая культура».

ИСТОЧНИК KP.RU

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