Как подписаться на «Комсомолку», не выходя из дома»
Газету доставят до вашего почтового ящика
-Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Оформить подписку на «Комсомольскую правду», глянцевые журналы, периодику для детей, отраслевые, профессиональные или развлекательные издания можно, не выходя из дома с 1 апреля.
Подписку на второе полугодие 2020 года можно оформить в мобильном приложении «Почты России», на официальном сайте, у почтальона или по бесплатному телефону.
Подписная компания продлится до середины июня. Газеты доставят до вашего почтового ящика.
ИСТОЧНИК KP.RU