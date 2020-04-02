2020-04-02T09:59:53+03:00
Общество

Как подписаться на «Комсомолку», не выходя из дома»

Газету доставят до вашего почтового ящика
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Оформить подписку на «Комсомольскую правду», глянцевые журналы, периодику для детей, отраслевые, профессиональные или развлекательные издания можно, не выходя из дома с 1 апреля.

Подписку на второе полугодие 2020 года можно оформить в мобильном приложении «Почты России», на официальном сайте, у почтальона или по бесплатному телефону.

Подписная компания продлится до середины июня. Газеты доставят до вашего почтового ящика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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