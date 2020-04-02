Как подписаться на «Комсомолку», не выходя из дома»

2 Апр 2020 2020-04-02T09:59:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Оформить подписку на «Комсомольскую правду», глянцевые журналы, периодику для детей, отраслевые, профессиональные или развлекательные издания можно, не выходя из дома с 1 апреля.

Подписку на второе полугодие 2020 года можно оформить в мобильном приложении «Почты России», на официальном сайте, у почтальона или по бесплатному телефону.

Подписная компания продлится до середины июня. Газеты доставят до вашего почтового ящика.

ИСТОЧНИК KP.RU