В Перми настоятель храма начал проводить службы в режиме онлайн
Запись эфира посмотрели более 3 тысяч человек
Дмитрий Таранченко. Фото: скриншот с видео на странице Дмитрия Таранченко
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Пермские храмы начали проводит службы онлайн. Первый молебен состоялся 31 марта. Провел его настоятель пермского храма Иверской иконы Божией матери Дмитрий Таранченко.
Онлайн-трансляция проходила на личной странице настоятеля Вконтакте. Эфир просмотрело более тысячи человек, еще 2 тысячи просмотрели службу в записи.
На данный момент Дмитрий Таранченко провел уже два прямых эфира. Службы проводятся в храме.
Настоятель призывается пермяков присоединятся к службам.
ИСТОЧНИК KP.RU