2020-04-02T07:36:54+03:00
Общество

В Прикамье полиция и Росгвардия будет патрулировать улицы в период обязательной самоизоляции

Сотрудники полиции призывают пермяков не выходить из дома без особой надобности
Лилия Абибулаева
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За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность.За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае со 2 апреля введен режим строгой самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса. Жителям рекомендуют оставаться дома, не выходить на улице без особой надобности. Также нельзя покидать дом без маски и перчаток.

За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность..

Сотрудники полиции Пермского края совместно с Росгвардией, казачьими формированиями, частными охранными организациями, народными дружинами будут ежедневно патрулировать улицы и следить за соблюдением Указа губернатора.

За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность.

- Полиция Пермского края призывает граждан ответственно отнестись к ограничительным мерам, без необходимости не выходить из дома. Берегите себя и своих близких, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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