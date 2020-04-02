В Прикамье полиция и Росгвардия будет патрулировать улицы в период обязательной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T07:36:54+03:00

Сотрудники полиции призывают пермяков не выходить из дома без особой надобности

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В Пермском крае со 2 апреля введен режим строгой самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса. Жителям рекомендуют оставаться дома, не выходить на улице без особой надобности. Также нельзя покидать дом без маски и перчаток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/770351" frameborder="0"></iframe> За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность..

Сотрудники полиции Пермского края совместно с Росгвардией, казачьими формированиями, частными охранными организациями, народными дружинами будут ежедневно патрулировать улицы и следить за соблюдением Указа губернатора.

За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность.

- Полиция Пермского края призывает граждан ответственно отнестись к ограничительным мерам, без необходимости не выходить из дома. Берегите себя и своих близких, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU