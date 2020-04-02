В Прикамье полиция и Росгвардия будет патрулировать улицы в период обязательной самоизоляции
В Пермском крае со 2 апреля введен режим строгой самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса. Жителям рекомендуют оставаться дома, не выходить на улице без особой надобности. Также нельзя покидать дом без маски и перчаток.
За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность..
Сотрудники полиции Пермского края совместно с Росгвардией, казачьими формированиями, частными охранными организациями, народными дружинами будут ежедневно патрулировать улицы и следить за соблюдением Указа губернатора.
За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность.
- Полиция Пермского края призывает граждан ответственно отнестись к ограничительным мерам, без необходимости не выходить из дома. Берегите себя и своих близких, - отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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