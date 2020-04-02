Жители Прикамья могут обратиться в следственный комитет дистанционно
В Пермском крае введен режим обязательной самоизоляции в целях профилактики распространения коронавируса. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю переходит на дистанционный режим работы.
В ведомстве сообщают, что жители могут подать заявление, не выходя из дома. Сделать это можно через официальный сайт СУСКР по Пермскому краю или в официальной группе Вконтакте.
Также можно обратиться по телефону:
Телефон дежурного: 8 (342) 249-54-55
Телефон доверия: 8 (342) 249-54-64
Телефонная линия "Ребенок в опасности": 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона
Телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес: 8-952-663-98-15
ИСТОЧНИК KP.RU
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