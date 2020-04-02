Жители Прикамья могут обратиться в следственный комитет дистанционно

2 Апр 2020 2020-04-02T06:35:40+03:00

Также можно обратиться по телефону Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае введен режим обязательной самоизоляции в целях профилактики распространения коронавируса. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю переходит на дистанционный режим работы.

В ведомстве сообщают, что жители могут подать заявление, не выходя из дома. Сделать это можно через официальный сайт СУСКР по Пермскому краю или в официальной группе Вконтакте.

Также можно обратиться по телефону:

Телефон дежурного: 8 (342) 249-54-55

Телефон доверия: 8 (342) 249-54-64

Телефонная линия "Ребенок в опасности": 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона

Телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес: 8-952-663-98-15

ИСТОЧНИК KP.RU