2020-04-01T18:44:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Перми и крае с 28 марта по 5 апреля: куда сообщать о нарушении санитарно-эпидемиологического режима

В Прикамье для предотвращения распространения коронавируса вводится режим полной самоизоляции
Ксения ОГАРЕВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пермском крае с 28 марта приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, а также магазинов, торгующих промтоварами, бань, салонов красоты и соляриев.

А со 2 апреля в Прикамье вводится режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе, Вводится пропускной режим передвижения и добираться до работы можно только по пропускам, которые выдадут работодатели.

- Сейчас не время для бравады, для пренебрежения мерами безопасности, –объяснил глава Пермского края - Дмитрий Махонин. – За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность. Эти запреты не навсегда. Мы снимем их, как только обстановка стабилизируется. Для того чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые, но очень важные правила.

Но некоторые граждане считают, что эти запреты не для них. В прошлые выходные в Перми прошли рейды по соблюдению требований. Часть кафе и других предприятий общепита продолжала свою работу.

Пермякам предложили сообщать о нарушителях режима на портал «Управляем вместе» в специальном разделе «Несоблюдение карантинного режима». Сигналы, поступающие в этот раздел, будут выгружаться ежедневно и передаваться в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, а также в Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Все сигналы будут распределены между специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю для последующих выездных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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