2020-04-01T14:20:20+03:00
Общество

В Перми вступили в силу изменения маршрутной сети общественного транспорта

С 1 апреля некоторые автобусы поехали по новым маршрутам
Лилия Абибулаева
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На них стали доступны бесплатные пересадки и оплата банковской картой.На них стали доступны бесплатные пересадки и оплата банковской картой.Фото: Василий Вахрин
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В среду, 1 апреля, в Перми изменились маршруты некоторых автобусов. На них стали доступны бесплатные пересадки и оплата банковской картой.

В Орджоникидзевском районе изменения коснулись 8 автобусных маршрутов:

- №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» и 24 «Автопарк – площадь Дружбы»

- №22 «Микрорайон Васильевка – Пермский военный институт» и №73 «микрорайон Январский – микрорайон Заозерье» следуют по измененному маршруту. Взамен автобуса №22 от микрорайона Камский до Нижней Мостовой можно воспользоваться маршрутами №71 и №58 от Васильевки до микрорайона Вышка-1. Маршрут №73 следует по улице Васнецова с заездом в 10-й микрорайон;

- №23 «Банная гора – деревня Голованово», №24 «Автопарк – площадь Дружбы», №71 «микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Камский» продлены.

- №44 «микрорайон Нижняя Мостовая – 10-й микрорайон – Учкомбинат – микрорайон Камский» с 1 апреля временно не обслуживается. Вместо него можно воспользоваться маршрутом №71, который продлен до микрорайонов Камский и Нижняя Мостовая.

Автобусные маршруты №21, №48, №49, №53 следуют по привычной схеме движения.

В Кировском районе по новой схеме следуют 5 автобусных маршрутов:

- №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» и №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» теперь следуют до Центрального рынка. Часть рейсов на обоих маршрутах укорочена до ДДК им. Кирова;

- №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» возвращается на улицы Ветлужскую и Докучаева. В режиме «экспресс» по улице Якутской следует автобус №20.

- №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские Хутора» будет следовать круглогодично до Ласьвинских Хуторов вместо сезонного автобуса №55. Чтобы доехать до центра города из микрорайона Оборино, в Закамске можно пересесть на маршруты №15, №20 и №60;

- №65 «Кооператив «Сосновый бор» - Садовая – Березовая роща» на летний период будет продлен до кооператива Сосновый бор взамен сезонного маршрута №55.

В Дзержинском районе с 1 апреля поменялся только один маршрут:

- №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2» теперь следует до станции «Пермь-2». Доехать до Центрального рынка можно на автобусе №15. Напоминаем, что на данном маршруте доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой.

В Мотовилихинском районе 2 автобуса поменяли маршрут следования и 2 кольцевых автобусных маршрута начали свою работу:

- №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» следует по улице Старцева и бульвару Гагарина, через остановку «ж/к «Авиатор»;

- №38 «микрорайон Гарцы – микрорайон Садовый» следует по улице Уральской без заезда в микрорайон Костарево. Через микрорайон Костарево следуют новые маршруты №69 и №70;

- №69 и №70 «микрорайон Ива – улица Грачева» - новые кольцевые маршруты, которые следуют в противоположных направлениях через остановочные пункты «микрорайон Ива», «Грибоедовский», «улица Уинская», «Сквер журналистов», «улица Макаренко», «улица Крупской», «улица Студенческая», «площадь Дружбы», «дворец спорта «Молот».

На маршрутах №11, №38, №69 и №70 доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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