Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса
Об этом сообщил в своем instagram депутат Пермской городской думы Илья Лисняк. По мнению депутата, сейчас в самой большой группе риска находятся пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем.
- Не все из них могут сами дойти до магазина или аптеки. Для каждого волонтера найдется занятие, будь то поход в магазин за продуктами, распространение информационных материалов или формирование продовольственных наборов. Наличие автомобиля или возраст не имеет значения. Важно только желание присоединиться к важной "волонтерской машине", - говорит Лисянк.
Все желающие могут написать своб заявку на vk.me/molcenter59 либо по телефону 298-34-32.
В заявке рекомендуется указать:
1. Имя, фамилия
2. Возраст
3. Номер телефона
4. Район проживания
5. Есть ли автомобиль
ИСТОЧНИК KP.RU