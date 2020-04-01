2020-04-01T09:56:48+03:00
Общество

Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса

Занятие найдется для каждого
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Об этом сообщил в своем instagram депутат Пермской городской думы Илья Лисняк. По мнению депутата, сейчас в самой большой группе риска находятся пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем.

- Не все из них могут сами дойти до магазина или аптеки. Для каждого волонтера найдется занятие, будь то поход в магазин за продуктами, распространение информационных материалов или формирование продовольственных наборов. Наличие автомобиля или возраст не имеет значения. Важно только желание присоединиться к важной "волонтерской машине", - говорит Лисянк.

Все желающие могут написать своб заявку на vk.me/molcenter59 либо по телефону 298-34-32.

В заявке рекомендуется указать:

1. Имя, фамилия

2. Возраст

3. Номер телефона

4. Район проживания

5. Есть ли автомобиль

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус
Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса
Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома
Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг
В Прикамье 3467 человек находятся на домашнем карантине
Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках
В Пермском крае готовят более 1800 коек для приема больных с коронавирусом
Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя
Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета
Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции
В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными
В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт