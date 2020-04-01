Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T09:56:48+03:00

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Об этом сообщил в своем instagram депутат Пермской городской думы Илья Лисняк. По мнению депутата, сейчас в самой большой группе риска находятся пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем.

- Не все из них могут сами дойти до магазина или аптеки. Для каждого волонтера найдется занятие, будь то поход в магазин за продуктами, распространение информационных материалов или формирование продовольственных наборов. Наличие автомобиля или возраст не имеет значения. Важно только желание присоединиться к важной "волонтерской машине", - говорит Лисянк.

Все желающие могут написать своб заявку на vk.me/molcenter59 либо по телефону 298-34-32.

В заявке рекомендуется указать:

1. Имя, фамилия

2. Возраст

3. Номер телефона

4. Район проживания

5. Есть ли автомобиль

ИСТОЧНИК KP.RU