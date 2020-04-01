2020-04-01T09:51:57+03:00
Общество

Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома

В правительстве рассказали, какие услуги можно поучать дистанционно
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Для получения услуги необходимо лишь подтвержденный аккаунт на портале. Фото: Правительство ПрикамьяДля получения услуги необходимо лишь подтвержденный аккаунт на портале. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

В Пермском крае с 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещается выходить из дома. Однако, чтобы получить госуслуги необходимо лишь доступ в интернет.

Так, без посещения МФЦ можно получить целый ряд услуг:

-Заказать справку об отсутствии судимости. Через 30 дней справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД, придет в личный кабинет пользователя.

- Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания

-Поменять паспорт. Через интернет эта услуга обойдется дешевле на 30 %

- Оформить социальные пособия. Приходить в МФЦ для продления социальных компенсаций, пособий и субсидий сейчас также нет необходимости. Все выплаты будут продлены автоматически

- Подать заявление для замены водительского удостоверения.

-Записать ребенка в детский сад

- Оформить пособие для ребенка

Для получения услуги необходимо лишь подтвержденный аккаунт на портале

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус
Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса
Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома
Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг
В Прикамье 3467 человек находятся на домашнем карантине
Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках
В Пермском крае готовят более 1800 коек для приема больных с коронавирусом
Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя
Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета
Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции
В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными
В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт