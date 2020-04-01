Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома
В Пермском крае с 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещается выходить из дома. Однако, чтобы получить госуслуги необходимо лишь доступ в интернет.
Так, без посещения МФЦ можно получить целый ряд услуг:
-Заказать справку об отсутствии судимости. Через 30 дней справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД, придет в личный кабинет пользователя.
- Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания
-Поменять паспорт. Через интернет эта услуга обойдется дешевле на 30 %
- Оформить социальные пособия. Приходить в МФЦ для продления социальных компенсаций, пособий и субсидий сейчас также нет необходимости. Все выплаты будут продлены автоматически
- Подать заявление для замены водительского удостоверения.
-Записать ребенка в детский сад
- Оформить пособие для ребенка
Для получения услуги необходимо лишь подтвержденный аккаунт на портале
ИСТОЧНИК KP.RU