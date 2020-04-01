Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома

1 Апр 2020 2020-04-01T09:51:57+03:00

Для получения услуги необходимо лишь подтвержденный аккаунт на портале. Фото: Правительство Прикамья

В правительстве рассказали, какие услуги можно поучать дистанционно

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В Пермском крае с 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещается выходить из дома. Однако, чтобы получить госуслуги необходимо лишь доступ в интернет.

Так, без посещения МФЦ можно получить целый ряд услуг:

-Заказать справку об отсутствии судимости. Через 30 дней справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД, придет в личный кабинет пользователя.

- Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания

-Поменять паспорт. Через интернет эта услуга обойдется дешевле на 30 %

- Оформить социальные пособия. Приходить в МФЦ для продления социальных компенсаций, пособий и субсидий сейчас также нет необходимости. Все выплаты будут продлены автоматически

- Подать заявление для замены водительского удостоверения.

-Записать ребенка в детский сад

- Оформить пособие для ребенка

Для получения услуги необходимо лишь подтвержденный аккаунт на портале

ИСТОЧНИК KP.RU