Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг
Это можно сделать на официальном сайте министерства здравоохранения
На основании полученных данных специалисты составят рейтинг организаций. Фото: Правительство Прикамья
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В Пермском крае любой житель может оценить качество медицинского обслуживания в любой больнице. Для этого достаточно зайти на сайт министерства и заполнить небольшую анкету.
В анкете пациенты могут оценить: санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания в стационарах, вежливость медицинского персонала, навигацию, доступность услуг для инвалидов. Анкета заполняется анонимно.
На основании полученных данных специалисты составят рейтинг организаций, который потом будет опубликован на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU