2020-04-01T09:34:47+03:00
Общество

Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг

Это можно сделать на официальном сайте министерства здравоохранения
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На основании полученных данных специалисты составят рейтинг организаций. Фото: Правительство ПрикамьяНа основании полученных данных специалисты составят рейтинг организаций. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

В Пермском крае любой житель может оценить качество медицинского обслуживания в любой больнице. Для этого достаточно зайти на сайт министерства и заполнить небольшую анкету.

В анкете пациенты могут оценить: санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания в стационарах, вежливость медицинского персонала, навигацию, доступность услуг для инвалидов. Анкета заполняется анонимно.

На основании полученных данных специалисты составят рейтинг организаций, который потом будет опубликован на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус
Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса
Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома
Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг
В Прикамье 3467 человек находятся на домашнем карантине
Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках
В Пермском крае готовят более 1800 коек для приема больных с коронавирусом
Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя
Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета
Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции
В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными
В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт