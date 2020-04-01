Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг

1 Апр 2020 2020-04-01T09:34:47+03:00

Это можно сделать на официальном сайте министерства здравоохранения

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В Пермском крае любой житель может оценить качество медицинского обслуживания в любой больнице. Для этого достаточно зайти на сайт министерства и заполнить небольшую анкету.

В анкете пациенты могут оценить: санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания в стационарах, вежливость медицинского персонала, навигацию, доступность услуг для инвалидов. Анкета заполняется анонимно.

На основании полученных данных специалисты составят рейтинг организаций, который потом будет опубликован на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU