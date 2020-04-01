2020-04-01T08:54:51+03:00
Происшествия

Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках

Пара ездила ночью по городу и раскладывала закладки
Лилия Абибулаева
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Наркотики фасовали при грудничке. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюНаркотики фасовали при грудничке. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми сотрудники полиции задержали молодых людей, которые раскладывали по городу закладки. Делали они это с 4-месячным ребенком на руках.

Организовал «бизнес» 33-летний отец мальчика. Осенью прошлого года он и его сожительница открыли интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ. После того, как у пары родился малыш, они решили продолжить незаконную деятельность. Магазин пользовался спросом, поэтому пара приняла на работу еще одного молодого человека - друга детства, который работал закладчиком.

Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках.

Наркотик молодые родители фасовали в присутствии грудничка в арендованной квартире на улице Черняховского. Малыш практически постоянно дышал парами наркотиков. В ходе проведения обысков было изъято более 200 граммов мефедрона.

Сейчас мальчик находится у родственников. В отношении его родителей возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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