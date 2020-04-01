2020-04-01T06:43:01+03:00
Общество

В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными

Он также занимает должность начальника управления капитального строительства городской администрации
Лилия Абибулаева
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Заместителем председателем совета назначена начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Илюса Збруева.Заместителем председателем совета назначена начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Илюса Збруева.Фото: Василий Вахрин
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В Перми создали общественный совет по вопросам экологии, природопользованию и ответственного обращения с безнадзорными животными. Как сообщает издание «Business Class» совет возглавит заместитель главы администрации и начальник управления капитального строительства городской администрации Виктор Агеев.

Заместителем председателем совета назначена начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Илюса Збруева.

Основная функция нового органа заключается в разработке решений и предложений по охране окружающей среды в Перми, по улучшению использования водных объектов города, а также по обращению с бездомными животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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