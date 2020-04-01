В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными
В Перми создали общественный совет по вопросам экологии, природопользованию и ответственного обращения с безнадзорными животными. Как сообщает издание «Business Class» совет возглавит заместитель главы администрации и начальник управления капитального строительства городской администрации Виктор Агеев.
Заместителем председателем совета назначена начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Илюса Збруева.
Основная функция нового органа заключается в разработке решений и предложений по охране окружающей среды в Перми, по улучшению использования водных объектов города, а также по обращению с бездомными животными.
ИСТОЧНИК KP.RU