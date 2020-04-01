2020-04-01T06:22:33+03:00
Происшествия

В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт

Это произошло вечером 31 марта
Лилия Абибулаева
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Перекрыто движение трамваев по ул. Петропавловской. Фото: МинстройПерекрыто движение трамваев по ул. Петропавловской. Фото: Минстрой
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В Перми на строительной площадке нового МФЦ на улице Петропавловской обрушился грунт. В министерстве строительства сообщили о том, что ЧП произошло вечером 31 марта.

На место выехали сотрудники МЧС, руководитель администрации Ленинского района, представители застройщика, проектировщика, ИГСН.

- Ситуация находится в режиме ежечасного мониторинга. Проводятся противоаварийные мероприятия. Перекрыто движение трамваев по ул. Петропавловской, - сообщили в пресс-службе министерства строительства. - В случае изменении ситуации на площадке будет проведено оповещение жителей ближайших домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт