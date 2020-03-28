Несмотря на карантин, Андрей Аршавин вышел прогуляться с новой девушкой

28 Март 2020 2020-03-28T20:48:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на время нерабочей недели власти попросили всех жителей соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости. Но знаменитостям закон не писан.

В теплый субботний денек 28 марта футболист Андрей Аршавин вышел прогуляться по Лужнецкой набережной - с новой девушкой под ручку. 38-летний спортсмен и его спутница, оба без медицинских масок, грелись на солнышке и любовались видами на Москва-реку, сообщила «КП». Кто стал новой подругой Аршавина, неизвестно, так как после второго развода он не афиширует личную жизнь.

Андрей Аршавин был женат дважды. В гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской у него появилось трое детей, им сейчас от семи до 14 лет. Кроме того, он был официально женат на журналистке Алисей Казьминой, с которой у Аршавина есть дочь Есения - ей сейчас три года. С обеими женами спортсмен расстался со скандалами - делили имущество, поливали друг друга грязью в СМИ, судились по алиментам. А на днях Андрей Аршавин подал иск о снижении размера алиментов на общих детей с Барановской. Мол, после завершения карьеры ему сложно выплачивать по 300 тысяч рублей ежемесячно каждому наследнику. Суд должен состояться в апреле.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU