2020-03-28T20:48:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Несмотря на карантин, Андрей Аршавин вышел прогуляться с новой девушкой

После второго развода футболист решил вновь заняться личной жизнью
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Андрей Аршавин прогулялся по набережной с новой девушкойАндрей Аршавин прогулялся по набережной с новой девушкой
Изменить размер текста:

В Москве на время нерабочей недели власти попросили всех жителей соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости. Но знаменитостям закон не писан.

В теплый субботний денек 28 марта футболист Андрей Аршавин вышел прогуляться по Лужнецкой набережной - с новой девушкой под ручку. 38-летний спортсмен и его спутница, оба без медицинских масок, грелись на солнышке и любовались видами на Москва-реку, сообщила «КП». Кто стал новой подругой Аршавина, неизвестно, так как после второго развода он не афиширует личную жизнь.

Андрей Аршавин был женат дважды. В гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской у него появилось трое детей, им сейчас от семи до 14 лет. Кроме того, он был официально женат на журналистке Алисей Казьминой, с которой у Аршавина есть дочь Есения - ей сейчас три года. С обеими женами спортсмен расстался со скандалами - делили имущество, поливали друг друга грязью в СМИ, судились по алиментам. А на днях Андрей Аршавин подал иск о снижении размера алиментов на общих детей с Барановской. Мол, после завершения карьеры ему сложно выплачивать по 300 тысяч рублей ежемесячно каждому наследнику. Суд должен состояться в апреле.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несмотря на карантин, Андрей Аршавин вышел прогуляться с новой девушкой
Союз журналистов Пермского края предложил включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку
«Штраф до 20 тысяч». В Перми проверяют, закрылись ли кафе и магазины
"Прибыл из Испании". Коронавирус в Перми: 28 марта новый случай заболевания
«Животные были в ошейниках». Власти Перми прокомментировали ситуацию с собаками, загрызшими женщину
Из-за коронавируса авиакомпания «Победа» отменила все рейсы из Перми
Стали известны подробности ЧП с самолетом сообщением Москва – Пермь
Нерабочая неделя в Перми с 30 марта по 3 апреля: как подать заявление в 1 класс
Роспотребнадзор потребовал не пускать детей в торговые центры и парки
Пермяка осудили за фейковую новость о коронавирусе
«Врач придет на десятый день». Четыре тысячи пермяков прошли тесты на коронавирус
Рейс Москва-Пермь подал в воздухе сигнал ЧС
Родителей пермских школьников приглашают за сухим пайком
В краевом минздраве показали, как будет одет врач, работающий с больными коронавирусом
Группа компаний ПЗСП меняет график работы
За распространение недостоверной информации пермяк заплатит 30 тысяч рублей штрафа
В Перми на будущей неделе все парковки будут бесплатными
Пермские МФЦ закрылись на карантин
«Общение с внешним миром не ограничено». В краевом минздраве рассказали, как проходит лечение больных коронавирусом
Улицы Перми начали дезинфицировать
«Зарплату сохранят в полном объеме». Минтруд рассказал об оплате труда в нерабочую неделю
В Перми рабочий получил травму на производстве
Все кинотеатры Перми закрыты для посетителей
В Прикамье 3377 человек находятся на домашнем карантине
Пермские судебные приставы закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы и кафе
В Перми подготовят шесть больниц для больных коронавирусом
В Пермском крае 9-летнего мальчика на вертолете экстренно доставили в больницу
«Здание спасти не удалось». На горнолыжной базе «Губаха» сгорело кафе
«На борту бомба». Из-за очередного сообщения о минировании в Перми экстренно сел самолет из Москвы