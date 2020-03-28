2020-03-28T10:19:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса авиакомпания «Победа» отменила все рейсы из Перми

Билеты можно будет обменять
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На два месяца полеты остановленыНа два месяца полеты остановленыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщили в компании.

- Мы не будем рисковать вашим здоровьем и здоровьем ваших близких, - говорится в сообщении генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова. - Поэтому мы приняли непростое, но единственно верное решение: «Победа» приостанавливает выполнение полетов по всем нашим направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Если у вас было запланировано путешествие в эти даты, я прошу вас хорошо подумать о возможных рисках. Деньги за авиабилет мы автоматически перечислим в полном объеме на счет в вашем личном кабинете на сайте pobeda.aero. Эти средства можно будет потратить в течение 2020 года на оформление билетов на любые рейсы «Победы», которые возобновятся сразу после снятия введенных ограничений.

Напомним, авиакомпания «Победа» совершала рейсы из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Тем временем, в аэропорту Большое Савино сообщили, что внимательно следят за ситуацией и делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала.

- Все залы и помещения проходят необходимую дезинфекцию, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Уборка производится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора с применением рекомендованных дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется тщательной обработке поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры: производится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов, в местах скопления пассажиров смонтированы обеззараживающие установки. В туалетных комнатах пассажиры могут воспользоваться мылом с антибактериальными и дезинфицирующими свойствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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