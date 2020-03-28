Нерабочая неделя в Перми с 30 марта по 3 апреля: как подать заявление в 1 класс

28 Март 2020 2020-03-28T08:11:37+03:00

В очереди на сдачу документов стоять уже не надо - можно подать в электронном виде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас ведется прием в школы по закрепленной территории

Изменить размер текста: A A

В течение нерабочей недели родители смогут подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс с помощью портала «Услуги и сервисы Пермского края», сообщили в департаменте образования администрации Перми.

- В течение двух рабочих дней после окончания нерабочей недели родителям необходимо подойти в школу с оригиналами документов, иначе заявление аннулируется, - уточни ли в ведомстве.

Поданные документы будут рассматриваться в течение семи рабочих дней.

Первоочередное право при зачислении в школу «по прописке» получают семьи, в которых старшие дети уже обучаются в данном учебном заведении. Для этого нужно представить свидетельства о рождении каждого ребенка, а также свидетельство о регистрации детей по одному месту жительства.

Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля. Заявления на прием также будут приниматься как в электронной форме, так и лично в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU