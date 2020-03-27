«Врач придет на десятый день». Четыре тысячи пермяков прошли тесты на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T19:39:06+03:00

В России зарегистрированы четыре отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Фото: архив "КП"

В минздраве объяснили, как правильно действовать тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с больными

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27 марта в Пермском крае официально зарегистрировано 10 заболевших коронавирусной инфекцией. 47 пермяков с симптомами ОРВИ находятся в больнице, 3377 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.

С того дня, как в регионе начал распространяться коронавирус, пермякам сделали более четырех тысяч тестов. Проведение анализа назначает врач, для этого нужна максимально полная информация о человеке: выезжал ли он за границу? Общался ли с потенциальным носителем вируса?

В минздраве пояснили: тем, кто вернулся в Пермь из заграничной поездки, необходимо самоизолироваться и сообщить о своем прибытии по телефону «горячей линии» : 8 (342) 258-07-87 либо в поликлинику по месту жительства. Затем выполнять требования по изоляции, а в случае ухудшения здоровья вызвать врача.

- Взаимодействие самоизолированных лиц с медицинскими организациями осуществляется в основном дистанционно, по телефону, а забор анализов осуществляется не сразу, а в процессе наблюдения, – отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию.

- Если у человека нет симптомов ОРВИ, пробы на наличие инфекции у него берут на дому медицинские работники на десятый день после возвращения из-за границы, - пояснил глава Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев. - Потому что только к этому периоду можно максимально точно определить наличие коронавируса.

Обследуются на коронавирус те, кто прибыл из-за рубежа и находится в режиме домашней изоляции без признаков инфекционного заболевания (на 10-й день с момента прибытия в РФ). Те, кто прибыл из-за рубежа, при появлении признаков заболевания (немедленно – в любой день наблюдения). Те, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией (сразу после выявления). И обратившиеся самостоятельно по направлению медработника, с учетом анамнеза и состояния здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU