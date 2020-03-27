За распространение недостоверной информации пермяк заплатит 30 тысяч рублей штрафа
В Перми сотрудники полиции задержали молодого человека, который распространял ложную информацию о состоянии больной коронавирусом.
В социальных сетях парень написал, что одна из заболевших умерла. Информация не соответствовала действительности.
Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в отношении пермяка составили протокол об административных нарушениях. Орджоникидзевский суд признал молодого человека виновным. Теперь парень должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU