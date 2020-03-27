2020-03-27T15:03:20+03:00
Происшествия

За распространение недостоверной информации пермяк заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Парень сообщил, что одна из больных коронавирусом скончалась
Лилия Абибулаева
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Полицейские установили личность нарушителя.Полицейские установили личность нарушителя.Фото: Василий Вахрин
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В Перми сотрудники полиции задержали молодого человека, который распространял ложную информацию о состоянии больной коронавирусом.

В социальных сетях парень написал, что одна из заболевших умерла. Информация не соответствовала действительности.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в отношении пермяка составили протокол об административных нарушениях. Орджоникидзевский суд признал молодого человека виновным. Теперь парень должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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