«Общение с внешним миром не ограничено». В краевом минздраве рассказали, как проходит лечение больных коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T12:45:10+03:00

Пациенты полностью изолированы, но могут говорить с родственниками по телефону

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Министр Здравоохранения Оксана Мелехова рассказала, как проходит лечение пермяков, больных коронавирусом.

В Прикамье на данный момент 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Все больные помещены в боксированные палаты, которые находятся на двух госпитальных базах: краевая больница и МСЧ №1.

- Пациенты полностью изолированы, но это не значит, что они общения с внешним миром нет, - отметила Оксана Мелехова. – У них есть телефоны, интернет. Разрешены передачи от родственников. С родными больных общаются только в спецкостюмах.

Больные коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести в удовлетворительном состоянии. Всем оказывается лечение специфическими препаратами против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU