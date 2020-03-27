«Общение с внешним миром не ограничено». В краевом минздраве рассказали, как проходит лечение больных коронавирусом
Министр Здравоохранения Оксана Мелехова рассказала, как проходит лечение пермяков, больных коронавирусом.
В Прикамье на данный момент 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Все больные помещены в боксированные палаты, которые находятся на двух госпитальных базах: краевая больница и МСЧ №1.
- Пациенты полностью изолированы, но это не значит, что они общения с внешним миром нет, - отметила Оксана Мелехова. – У них есть телефоны, интернет. Разрешены передачи от родственников. С родными больных общаются только в спецкостюмах.
Больные коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести в удовлетворительном состоянии. Всем оказывается лечение специфическими препаратами против коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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