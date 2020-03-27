Улицы Перми начали дезинфицировать

27 Март 2020 2020-03-27T12:30:11+03:00

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В Перми начали проводить дезинфекцию улиц. Об этом сообщают в городской администрации.

В целях профилактики коронавируса в Перми дезинфицируют улицы специальным средством. Обработка началась 27 марта. Подрядчики моют и тротуары, и проезжую часть.

В ведомстве отмечают, что работы будут вестись поэтапно, в течение этой и следующей недели.

- Состав средства прошел согласование с представителями Роспотребнадзора, в ведомстве подтвердили, что оно способно нейтрализовать вирусы, - отметили в мэрии.

Обработка пройдет в 3-4 цикла. Для одного необходимо 9 кубометров воды и тонна спецсредства. Также подрядчики чистят ограждения и вывозят мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU