2020-03-27T12:05:04+03:00
Общество

«Зарплату сохранят в полном объеме». Минтруд рассказал об оплате труда в нерабочую неделю

В ведомстве дали рекомендации как для работников, так и для работодателей
Лилия Абибулаева
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Период с 30 марта по 3 апреля не должен включаться в дни отпуска.Период с 30 марта по 3 апреля не должен включаться в дни отпуска.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Во всей России с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Работать на следующей недели будут все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки, транспорт, а также социальные фонды, государственные и муниципальные служащие. Журналисты kp.ru узнали, что будет с зарплатой россиян.

В министерстве труда корреспондентам сообщили, что нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля не являются основание для снижения зарплаты. Работодатели должны будут перевести зарплату в обычном режиме. Период с 30 марта по 3 апреля не должен включаться в дни отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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