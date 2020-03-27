«Зарплату сохранят в полном объеме». Минтруд рассказал об оплате труда в нерабочую неделю
Во всей России с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Работать на следующей недели будут все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки, транспорт, а также социальные фонды, государственные и муниципальные служащие. Журналисты kp.ru узнали, что будет с зарплатой россиян.
В министерстве труда корреспондентам сообщили, что нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля не являются основание для снижения зарплаты. Работодатели должны будут перевести зарплату в обычном режиме. Период с 30 марта по 3 апреля не должен включаться в дни отпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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