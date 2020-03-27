Все кинотеатры Перми закрыты для посетителей

27 Март 2020 2020-03-27T11:09:38+03:00

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В Перми все кинотеатры закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса. В пресс-службе сети кинотератров «Кино ОККО», «Формула кино», «Синема Парк» сообщили, что, по указу губернатора Пермского края с 27 марта учреждения приостанавливают кинопоказы до особого распоряжения.

Киноцентр «Киномакс» закрыт до 12 апреля. Стоимость билетов, купленных на 27 марта, зрителям обещают вернуть.

В Перми на данный момент отменены все мероприятия численностью более 50 человек, закрыты музеи, театры. Госучреждения перешли на дистанционный режим работы

ИСТОЧНИК KP.RU