2020-03-27T10:45:33+03:00
Происшествия

В Прикамье 3377 человек находятся на домашнем карантине

В крае выявили 5 новых случая заражения
Лилия Абибулаева
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У всех взяты анализы на наличие коронавируса.У всех взяты анализы на наличие коронавируса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае официально подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики. На днях стало известно о двух новых случаях. Две женщины 43 и 46 лет. Одна приехала из Франции, другая вернулась из ОАЭ. Вчера были подтверждены еще 5: двое мужчин и три женщины.

В пермском минздраве сообщили о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 47 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 3377 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавируса. В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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