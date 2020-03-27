В Перми подготовят шесть больниц для больных коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T10:05:28+03:00

Также в больницах разместят источники автономного электроснабжения Фото: Василий Вахрин

В них смогут разместить до 700 заболевших

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Шесть больниц Перми подготовят для приема больных с диагнозом Коронавирус. Они будут готовы к понедельнику, 30 марта. Все 6 медучреждений смогут вместить до 700 пациентов.

В терапевтическом корпусе Пермской краевой больницы и хирургическом корпусе кардиодиспансера развернуто более 300 коек. Туда будут отправлять самые тяжелые случаи.

Дмитрий Махонин поставил задачу обеспечить необходимое количество аппаратов ИВЛ, а также обеспечить медперсонал индивидуальными средствами защиты.

Также в больницах разместят источники автономного электроснабжения

ИСТОЧНИК KP.RU