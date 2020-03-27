2020-03-27T10:05:28+03:00
Общество

В Перми подготовят шесть больниц для больных коронавирусом

В них смогут разместить до 700 заболевших
Лилия Абибулаева
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Также в больницах разместят источники автономного электроснабженияТакже в больницах разместят источники автономного электроснабженияФото: Василий Вахрин
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Шесть больниц Перми подготовят для приема больных с диагнозом Коронавирус. Они будут готовы к понедельнику, 30 марта. Все 6 медучреждений смогут вместить до 700 пациентов.

В терапевтическом корпусе Пермской краевой больницы и хирургическом корпусе кардиодиспансера развернуто более 300 коек. Туда будут отправлять самые тяжелые случаи.

Дмитрий Махонин поставил задачу обеспечить необходимое количество аппаратов ИВЛ, а также обеспечить медперсонал индивидуальными средствами защиты.

Также в больницах разместят источники автономного электроснабжения

ИСТОЧНИК KP.RU

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