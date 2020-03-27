2020-03-27T09:28:51+03:00
Происшествия

«Здание спасти не удалось». На горнолыжной базе «Губаха» сгорело кафе

Возгорание произошло 26 марта
Лилия Абибулаева
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Сработала пожарная сигнализация. Фото: Управление по делам ГО и ЧС ГубахиСработала пожарная сигнализация. Фото: Управление по делам ГО и ЧС Губахи
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В Пермском крае в 18:16 26 марта произошел пожар на горнолыжной базе «Губаха». Там на самом верху горы загорелось кафе «Монблан». Сработала пожарная сигнализация.

На место выехали 23 единицы техники и 17 человек личного состава.

Туристический центр в момент ЧП был закрыт, поэтому жертв удалось избежать. Людей поблизости не было, канатные дороги были выключены.

- К большому сожалению, здание спасти не удалось. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе горнолыжного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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