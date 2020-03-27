Жители Перми могут обратиться в органы власти дистанционно

27 Март 2020 2020-03-27T08:27:39+03:00

Там, где необходимо личное присутствие, прием будет вестись с соблюдением всех норм дезинфекции. Фото: Василий Вахрин

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В Перми и крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Большинство государственных учреждений перешло на дистанционный режим работы или ограничили личный прием граждан.

Обратиться в органы власти пермяки также могут, имея доступ к интернету. Это можно сделать на официальном сайте администрации города.Также можно отправить обращение почтой на имя мэра Дмитрия Самойлова, заместителей главы города. Адрес: 614000, город Пермь, улица Ленина,23. Кроме того, пермяки могут обратиться к мэру через его официальный аккаунт в Instagram.

Ведомства, в которых возможен прием документов дистанционно, будут работать через интернет. Там, где необходимо личное присутствие, прием будет вестись с соблюдением всех норм дезинфекции.

Также в ведомстве отметили, что с 30 марта по 3 апреля прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в департаменте социальной политики проводиться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU