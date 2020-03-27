2020-03-27T07:29:54+03:00
Общество

Дмитрий Махонин занял третье место в рейтинге губернаторов России по борьбе с распространением коронавируса

Одной из заслуг врио губернатора признали видеоконференцию с руководителями предприятий
Лилия Абибулаева
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Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – губернатор ХМАО Наталья Комарова. Фото: Правительство ПрикамьяПервое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – губернатор ХМАО Наталья Комарова. Фото: Правительство Прикамья
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Специалисты центра политической конъюнктуры проанализировали деятельности глав регионов в России в условиях распространения коронавируса и выделили 10 лидеров, в число которых вошел Дмитрий Махонин.

Глава Пермского края занял третье место. Одной из заслуг губернатора Прикамья назвали видеоконференцию с руководителями 47 крупных промышленных предприятий, на которых работает больше 200 тысяч прикамцев.

Дмитрий Махонин попросил руководителей предприятий обеспечить сотрудникам возможность уйти на больничный или на самоизоляцию.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – губернатор ХМАО Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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