2020-03-27T06:33:51+03:00
Общество

В Прикамье жители пяти деревень несколько месяцев жили без питьевой воды

Прокуратура провела проверку
Лилия Абибулаева
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В адрес главы Неволинского сельского поселения внесено представлениеВ адрес главы Неволинского сельского поселения внесено представлениеФото: архив "КП"
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Житель Пермского края обратился в прокуратуру. Он рассказал, что жители пяти деревень в Кунгурском районе Пермского края живут без питьевой воды с января 2020 года.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что нарушение действительно есть. В с. Неволино, д. Шубино, д. Пихтари, д. Мыльники и д. Полевая Неволинского сельского поселения Кунгурского муниципального района несколько месяцев не подвозилась питьевая вода.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что по результатам проверки, в адрес главы Неволинского сельского поселения внесено представление. Нарушение устранены, а с индивидуальным предпринимателем заключен договор на оказание услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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