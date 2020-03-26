2020-03-27T07:36:08+03:00
Происшествия

Солдат из Пермского края умер от препаратов, назначенных врачом-терапевтом

Он был госпитализирован с признаками острого респираторного заболевания
Виктор Правдин
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Глава администрации Краснокамска взял на личный контроль расследование причин трагедииГлава администрации Краснокамска взял на личный контроль расследование причин трагедииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале 2020 года глава администрации Краснокамска Игорь Бакариз написал в своем instagram о том, что во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска.

- 18 февраля солдат-срочник обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение воинской части и после первичного осмотра был госпитализирован с признаками острого респираторного заболевания. Военными медиками ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на предпринимаемые меры состояние военнослужащего ухудшалось, спасти его жизнь не удалось, - комментировали гибель солдата в пресс-службе Центрального военного округа

Также сообщалось, что молодой человек погиб из-за врачебной ошибки. Глава администрации Краснокамска взял на личный контроль расследование причин трагедии.

26 марта стало известно о результатах доследственной проверки.

- Возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, назначившего медикаментозное лечение препаратами, от которого у солдата развился анафилактический шок, приведший к смерти, - сообщил заместитель военного прокурора Центрального военного округа.

Также компетентному командованию внесено представление об устранении нарушений закона при организации дежурной медицинской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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