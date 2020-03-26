2020-03-26T15:27:21+03:00
Общество

Из-за коронавируса мигрантам, оставшимся в Прикамье, продлят визу

Трудовые мигранты могут обратиться для получения новых патентов
Лилия Абибулаева
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Если виза мигранта уже закончилась, ему выдадут транзитную на 10 суток.Если виза мигранта уже закончилась, ему выдадут транзитную на 10 суток.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае из-за неблагоприятно эпидемиологической ситуации продлят визы мигрантам, оставшимся на территории края.

Независимо от цели визита иностранным гражданам продлят срок визы до 90 дней. Для этого мигрантам необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции не улице Николая Островского, 60, предварительно получив справку о дактилоскопировании и фотографировании в дежурной части территориального органа МВД России по месту постановки на миграционный учет.

Если виза мигранта уже закончилась, ему выдадут транзитную на 10 суток.

Также трудовые мигранты могут получить патент, не выезжая за границу.

- Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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