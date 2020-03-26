Из-за коронавируса мигрантам, оставшимся в Прикамье, продлят визу

26 Март 2020 2020-03-26T15:27:21+03:00

Если виза мигранта уже закончилась, ему выдадут транзитную на 10 суток. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае из-за неблагоприятно эпидемиологической ситуации продлят визы мигрантам, оставшимся на территории края.

Независимо от цели визита иностранным гражданам продлят срок визы до 90 дней. Для этого мигрантам необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции не улице Николая Островского, 60, предварительно получив справку о дактилоскопировании и фотографировании в дежурной части территориального органа МВД России по месту постановки на миграционный учет.

Если виза мигранта уже закончилась, ему выдадут транзитную на 10 суток.

Также трудовые мигранты могут получить патент, не выезжая за границу.

- Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU