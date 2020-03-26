Жительница Прикамья ударила мужа ножом за отказ идти домой

26 Март 2020 2020-03-26T14:17:42+03:00

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В Пермском крае задержали местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина ударила своего мужа ножом.

Сотрудники полиции установили, что жители Краснокамского района отдыхали в гостях. Когда женщина собралась идти, муж решил задержаться. Жене это не понравилось. Между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь.

С проникающим ранением грудной клетки 36-летний мужчина отправился в больницу, а его супруга теперь находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU