В Пермском крае за неделю зафиксировали три случая незаконной добычи лося

26 Март 2020 2020-03-26T13:24:16+03:00

Ущерб от этого составил 880 тысяч рублей

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В Пермском крае за два дня прошедшей недели добыли трех лосей. 23 и 24 марта инспекторы государственного охотничьего надзора Минприроды Пермского края, егеря охотничьих хозяйств и ГКУ ПК «Пермохота» зафиксировали два случая незаконной охоты и убийства лося на территории Карагайского района и один случай в Уинском муниципальном округе.

Виновников удалось установить. Ими оказались жители деревень Сюзьвяки и Ась. Нарушителей задержали. Оружие было изъято. Полиция проводит проверку по факту.

Браконьеры нанесли ущерб в размере 880 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU