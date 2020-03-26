2020-03-26T13:24:16+03:00
Общество

В Пермском крае за неделю зафиксировали три случая незаконной добычи лося

Ущерб от этого составил 880 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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Нарушителей задержали.Нарушителей задержали.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае за два дня прошедшей недели добыли трех лосей. 23 и 24 марта инспекторы государственного охотничьего надзора Минприроды Пермского края, егеря охотничьих хозяйств и ГКУ ПК «Пермохота» зафиксировали два случая незаконной охоты и убийства лося на территории Карагайского района и один случай в Уинском муниципальном округе.

Виновников удалось установить. Ими оказались жители деревень Сюзьвяки и Ась. Нарушителей задержали. Оружие было изъято. Полиция проводит проверку по факту.

Браконьеры нанесли ущерб в размере 880 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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