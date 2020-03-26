2020-03-26T12:56:26+03:00
Происшествия

Пермская полиция разыскивает лихача, который сбил женщину на зебре и уехал

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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У автомобиля отсутствует передняя противотуманная фара. Фото: ГИБДД по ПермиУ автомобиля отсутствует передняя противотуманная фара. Фото: ГИБДД по Перми
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 34-летняя женщина. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с домом 28 на улице Метропольская, когда на нее наехал автомобиль «Фиат Альбеа» темно-синего цвета.

Женщина получила серьезные травмы. Ее отправили в больницу на машине «скорой помощи».

Виновник ДТП с места аварии скрылся. Сотрудники ГИБДД установили, что автомобиля отсутствует передняя противотуманная фара.

Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или «102». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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