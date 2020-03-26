2020-03-26T10:54:12+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина напал с ножом на женщину с ребенком на руках

Она нанес знакомой несколько ударов
Лилия Абибулаева
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Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ.Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ.Фото: Василий Вахрин
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В Верещагино осудили местного жителя за незаконное проникновение в жилище и причинение тяжкого вреда здоровью знакомой.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что мужчина решил выяснить отношения со своей соседкой. Он ворвался к ней в квартиру и ударил женщину кулаком по лицу. Пострадавшая успела взять на руки маленькую дочку и убежала в спальню.

Сосед достал из кармана складной нож и побежал за женщиной. В спальне он ударил соседку несколько раз ножом плечо и в левое бедро.

С ребенком на руках женщина выбежала из квартиры и побежала к соседям. Там пострадавшая смогла вызвать «скорую» и полицию.

Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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