В МВД прокомментировали информацию о полицейских рейдах в торговых центрах Перми
Многим пермякам пришло сообщение о том, что в целях профилактики распространения коронавируса с 25 марта по 12 апреля детям запрещено находиться в автобусах, торговых центрах и школах. В сообщении указывалось, что, если ребенок попадется на глаза сотрудникам полиции, родителей оштрафуют.
В ГУ МВД прокомментировали информацию.
- Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к ответственности на сегодняшний день не соответствует действительности, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ведомстве.
Однако в полиции рекомендуют гражданам не находиться в местах массового скопления людей, а школьникам сидеть дома, а не в торговых центрах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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