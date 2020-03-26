2020-03-26T10:21:49+03:00
Общество

В МВД прокомментировали информацию о полицейских рейдах в торговых центрах Перми

Многим родителям приходят сообщения о том, что полиция будет штрафовать, если их ребенок окажется в ТЦ
Лилия Абибулаева
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Однако в полиции рекомендуют гражданам не находиться в местах массового скопления людей,Однако в полиции рекомендуют гражданам не находиться в местах массового скопления людей,Фото: Василий Вахрин
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Многим пермякам пришло сообщение о том, что в целях профилактики распространения коронавируса с 25 марта по 12 апреля детям запрещено находиться в автобусах, торговых центрах и школах. В сообщении указывалось, что, если ребенок попадется на глаза сотрудникам полиции, родителей оштрафуют.

В ГУ МВД прокомментировали информацию.

- Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к ответственности на сегодняшний день не соответствует действительности, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ведомстве.

Однако в полиции рекомендуют гражданам не находиться в местах массового скопления людей, а школьникам сидеть дома, а не в торговых центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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