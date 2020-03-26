2020-03-26T09:38:53+03:00
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Нерабочая неделя в Пермском крае: Предпринимателям снизят налоги, а жителям могут дать каникулы на оплату услуг ЖКХ

Меры поддержки уже проходят согласование
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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После выступления Президента в Пермском крае прошло совещание о введении мер региональной поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемической ситуации.

В первую очередь, поддержат предприятия торговли, обслуживания, общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса. Как сообщили в Правительстве Пермского края, среди предлагаемых мер – изменение ставок налога на имущество и снижение стоимости патентов.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил ресурсоснабжающим организациям ввести «каникулы» для потребителей услуг ЖКХ.

- Это очень серьезная работа, но мы должны ее провести, чтобы меры поддержки появились в самое ближайшее время, а не для галочки. Наш региональный антикризисный пакет для помощи малому и среднему бизнесу мы представим уже на этой неделе, - подчеркнул глава региона.

Напомним, в своем выступлении Президент России Владимир Путин предложил для компаний малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А микропредприятиям дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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