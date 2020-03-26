2020-03-26T09:25:29+03:00
Происшествия

В Прикамье 3030 человек находятся на домашнем карантине

В крае выявили два новых случая заражения
Лилия Абибулаева
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Под наблюдением врачей сейчас находятся 46 человек.Под наблюдением врачей сейчас находятся 46 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае официально подтверждено три случая заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики. На днях стало известно о двух новых случаях. Две женщины 43 и 46 лет. Одна приехала из Франции, другая вернулась из ОАЭ.

В пермском минздраве сообщили о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 46 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 3030 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавиоруса. В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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