В Перми контракт на проектирование аквапарка заключили с московской компанией
Начальная цена контракта составила 175,9 рублей
Проект должен быть готов к осень 2020Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» заключил контракт на проектирование многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что подписание состоялось 25 марта.
Начальная цена контракта составила 175,9 миллионов рублей.
Заказчиком выступает ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». Работы по проектированию многофункционального центра с аквапарком на улице Калинина, 84 а должны завершить осенью 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU