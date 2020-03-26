В Перми контракт на проектирование аквапарка заключили с московской компанией

26 Март 2020 2020-03-26T09:08:54+03:00

Проект должен быть готов к осень 2020 Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Московский Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» заключил контракт на проектирование многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что подписание состоялось 25 марта.

Начальная цена контракта составила 175,9 миллионов рублей.

Заказчиком выступает ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». Работы по проектированию многофункционального центра с аквапарком на улице Калинина, 84 а должны завершить осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU