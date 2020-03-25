Детские развивающие центры Перми остались без работы

25 Март 2020 2020-03-25T20:36:14+03:00

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Пермские предприниматели уже ощутили на себе последствия карантина. В торговых центрах, кафе и ресторанах стало заметно меньше посетителей. О сильном спаде говорят детские образовательные центры. Из-за коронавируса им пришлось перейти на дистанционное обучение и проводить уроки по скайпу.

- Занятия с логопедом мы предложили некоторым клиентам проводить по «Скайпу», - говорит Ольга Королева, - руководитель и педагог пермской школы развития для детей. - Но такие занятия подходят не всем. От развивающих занятий для дошкольников многие совсем отказались. Покупать абонементы на ближайшие месяцы никто не планирует. Не представляю в какую сторону нам идти, куда двигаться и что будет с нами. Нужно платить за аренду помещения, зарплату сотрудникам и самим на что-то жить, детей кормить. Такие планы у нас были большие, новые идеи и все рушится.

ИСТОЧНИК KP.RU