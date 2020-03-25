2020-03-25T16:26:32+03:00
Происшествия

«В аэропортах жуткое зрелище!». Тысячи мигрантов не могут покинуть Россию

Они ночуют прямо на полу [видео]
Михаил АНДРЕЕВ
Поделиться:
Столпотворение в аэропорту. Фото: предоставлено очевидцем.Столпотворение в аэропорту. Фото: предоставлено очевидцем.
Изменить размер текста:

- Если бы такое случилось не весной, а осенью, когда домой едут не тысячи, а на порядок больше гастарбайтеров, то Россия получила бы настоящий взрыв! – отмечают эксперты.

Корреспондент «Комсомольской» правды описывает жуткую ситуацию, которую сейчас можно наблюдать в столичных аэропортах. Как известно, Россия ввела ограничения на авиасообщение с другими странами. В итоге в залах ожидания скопились тысячи граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Им, как могут, пытаются помочь выжить представители диаспор.

- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов, - рассказывает глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. - Цены в аэропорту на еду, сами знаете, какие. Да и спать на металлических сидениях невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали.

Родные республики пока просто не готовы принимать такое количество собственных граждан.

- У нас в стране уже введен режим чрезвычайной ситуации, - объясняет «Комсомольской правде» инкогнито сотрудник посольства Киргизии в РФ. - Всех приехавших из-за границы, нужно отправлять на двухнедельный карантин, выявлять среди них зараженных, обеспечивать едой.

Подробнее о ситуации в столичных аэропортах читайте здесь.

В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В аэропортах жуткое зрелище!». Тысячи мигрантов не могут покинуть Россию
Главный инженер пермского «УРАЛХИМа» награжден по Указу президента РФ
Ветеранам «Азота» вручают юбилейные медали
Минздрав Пермского края подтвердил подозрение на коронавирус у главного врача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева
«Об опасности нужно помнить всем». В России есть и 30-летние больные с осложнениями коронавируса
Что известно о пермяках, больных коронавирусом
«Вход запрещен». Из-за коронавируса студентов Политеха не пускают в корпуса
В Перми закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр
В Перми продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов
В Перми почти 2521 человек находятся на смоизоляции
Пермские МФЦ будут работать по предварительной записи
В Перми в апреле начнут ремонтировать улицу Светлогорскую
«Квартира сгорела дотла». В Прикамье на пожаре погиб мужчина
Ветеранам «Азота» вручают юбилейные медали
В Перми у сотрудника обслуживающей организации отдела образования нашли туберкулез
В Перми в результате ДТП пострадал 14-летний подросток
Пермяк ограбил старушку и пошел замаливать в церковь
В Перми усилили санитарную обработку общественного транспорта
В Перми в машине такси нашли тело мужчины
В Прикамье пожилым людям, оказавшимся на карантине, помогают волонтеры
Пермские подростки во время каникул собирают металлолом на Перми-2
«Выйдите из дома, чтобы сдать кровь». Пермяков просят стать донорами
В Перми из-за коронавируса закрылось первое кафе
В Перми приставы взыскали с женщины крупный штраф за сбыт наркотиков
Медицинское обслуживание, поддержка детей и гарантия пенсии – какие поправки в Конституцию поддерживают россияне