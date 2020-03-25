«В аэропортах жуткое зрелище!». Тысячи мигрантов не могут покинуть Россию

25 Март 2020 2020-03-25T16:26:32+03:00

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- Если бы такое случилось не весной, а осенью, когда домой едут не тысячи, а на порядок больше гастарбайтеров, то Россия получила бы настоящий взрыв! – отмечают эксперты.

Корреспондент «Комсомольской» правды описывает жуткую ситуацию, которую сейчас можно наблюдать в столичных аэропортах. Как известно, Россия ввела ограничения на авиасообщение с другими странами. В итоге в залах ожидания скопились тысячи граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Им, как могут, пытаются помочь выжить представители диаспор.

- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов, - рассказывает глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. - Цены в аэропорту на еду, сами знаете, какие. Да и спать на металлических сидениях невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали.

Родные республики пока просто не готовы принимать такое количество собственных граждан.

- У нас в стране уже введен режим чрезвычайной ситуации, - объясняет «Комсомольской правде» инкогнито сотрудник посольства Киргизии в РФ. - Всех приехавших из-за границы, нужно отправлять на двухнедельный карантин, выявлять среди них зараженных, обеспечивать едой.

Подробнее о ситуации в столичных аэропортах читайте здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/768675" frameborder="0"></iframe> В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU