«В аэропортах жуткое зрелище!». Тысячи мигрантов не могут покинуть Россию
- Если бы такое случилось не весной, а осенью, когда домой едут не тысячи, а на порядок больше гастарбайтеров, то Россия получила бы настоящий взрыв! – отмечают эксперты.
Корреспондент «Комсомольской» правды описывает жуткую ситуацию, которую сейчас можно наблюдать в столичных аэропортах. Как известно, Россия ввела ограничения на авиасообщение с другими странами. В итоге в залах ожидания скопились тысячи граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Им, как могут, пытаются помочь выжить представители диаспор.
- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов, - рассказывает глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. - Цены в аэропорту на еду, сами знаете, какие. Да и спать на металлических сидениях невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали.
Родные республики пока просто не готовы принимать такое количество собственных граждан.
- У нас в стране уже введен режим чрезвычайной ситуации, - объясняет «Комсомольской правде» инкогнито сотрудник посольства Киргизии в РФ. - Всех приехавших из-за границы, нужно отправлять на двухнедельный карантин, выявлять среди них зараженных, обеспечивать едой.
Подробнее о ситуации в столичных аэропортах читайте здесь.
В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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