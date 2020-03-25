«Вход запрещен». Из-за коронавируса студентов Политеха не пускают в корпуса

25 Март 2020 2020-03-25T14:47:59+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавируса в Пермском крае в политехе студентам запретили посещать корпуса. Ранее вуз ввел режим повышенной готовности. Студентов перевели на дистанционное обучение.

Сотрудники вуза могут перейти на дистанционную работу по личным заявлениям.

– Причины ограничения доступа в университет носят превентивный характер. В первую очередь мы хотим обезопасить и перевести на удаленную работу беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет и работников пенсионного возраста. Другие категории сотрудников также имеют возможность перейти на дистанционный формат работы по личным заявлениям. Люди будут продолжать работать с полным сохранением заработной планы, но только удаленно. Все это вводится в целях обеспечения безопасности и студентов, и сотрудников, – отметил проректор по науке и инновациям Владимир Коротаев.

ИСТОЧНИК KP.RU