В Перми закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр

25 Март 2020 2020-03-25T14:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми судебные приставы закрыли спортивную организацию «С.П.А.Р.Т». Специалисты проверили здание, в котором оказывались услуги по физической культуре и спорту подготовке детей. Оказалось, что помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности. Прокурором в суд направлено исковое заявление об устранении нарушений действующего законодательства.

Суд вынес решение о приостановлении деятельности организации. Судебные приставы опечатали двери организации и будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

ИСТОЧНИК KP.RU