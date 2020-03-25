В Перми закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр
Организация не прошла проверку пожарной безопасности
Суд вынес решение о приостановлении деятельности организации.Фото: Василий Вахрин
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В Перми судебные приставы закрыли спортивную организацию «С.П.А.Р.Т». Специалисты проверили здание, в котором оказывались услуги по физической культуре и спорту подготовке детей. Оказалось, что помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности. Прокурором в суд направлено исковое заявление об устранении нарушений действующего законодательства.
Суд вынес решение о приостановлении деятельности организации. Судебные приставы опечатали двери организации и будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.
ИСТОЧНИК KP.RU