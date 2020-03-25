В Перми продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов
В целях предотвращения распространения коронавируса в Перми обрабатывают подъезды жилых домов.
Специалисты также дезинфицируют мусоропроводов, мусорокамер, ручки и перила в подъездах жилых домов.
-В результате из 18 979 подъездов города уже проведена обработка в 5988, обработано 908 мусоропроводов и 761 мусорная камера из 2085, - отметили в администрации города.
Жителям рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»