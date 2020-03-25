2020-03-25T13:54:08+03:00
Общество

В Перми продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов

На данный момент обработали шесть тысяч подъездов
Лилия Абибулаева
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Специалисты также дезинфицируют мусоропроводов, мусорокамерСпециалисты также дезинфицируют мусоропроводов, мусорокамерФото: архив "КП"
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В целях предотвращения распространения коронавируса в Перми обрабатывают подъезды жилых домов.

Специалисты также дезинфицируют мусоропроводов, мусорокамер, ручки и перила в подъездах жилых домов.

-В результате из 18 979 подъездов города уже проведена обработка в 5988, обработано 908 мусоропроводов и 761 мусорная камера из 2085, - отметили в администрации города.

Жителям рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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