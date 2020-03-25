2020-03-25T12:03:17+03:00
Общество

Пермские МФЦ будут работать по предварительной записи

Получить готовые документы можно получить в порядке живой очереди
Лилия Абибулаева
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С 25 марта можно записаться на прием. Фото: Правительство ПрикамьяС 25 марта можно записаться на прием. Фото: Правительство Прикамья
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В связи эпидемиологической обстановкой в Пермском крае в целях профилактики распространения коронавируса пермские МФЦ переходят на режим работы по предварительной записи.

- Наше учреждение ежедневно посещают более 15 тысяч человек. Только в филиал «Центральный-2» за один день обращаются свыше 2,6 тысяч человек. Поэтому решение о переходе на прием по предварительной записи вынужденная мера. Она позволит минимизировать время, которое заявители находятся в общественном месте. А кроме того сократит количество людей, которые одновременно находятся в помещении центра», - пояснил руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

С 25 марта можно записаться на прием. Услуги МЫЦ будут предоставляться только, если в случае отказа заявитель потеряет право на какую-либо услугу или это повлечет административную ответственность.

Записаться на прием жители Пермского края могут на сайте учреждения (mfc-perm.ru), через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app) или через контактный центр по номеру телефона

ИСТОЧНИК KP.RU

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