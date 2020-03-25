В Перми в апреле начнут ремонтировать улицу Светлогорскую
В конце апреля в Перми приступят к капитальному ремонту улицы Светлогорской. В пермской администрации сообщили, что подрядчик начнет работы 25 апреля.
Специалисты провели обследование путепровода и выявили существенные нарушения балок пролетных строений. Их состояние влияет на грузоподъемность и долговечность сооружения.
- Строительные работы, которые будет выполнять подрядная организация АО «Уралмостострой», включают демонтаж дорожного покрытия, переустройство сетей ОАО «РЖД», мостового полотна и пролетных строений, ремонт опор путепровода, - отметили в ведомстве.
На время работ с 00:00 25 апреля до 23:59 1 октября на участке дороги будет временно ограничено движение транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU