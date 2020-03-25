В Перми в апреле начнут ремонтировать улицу Светлогорскую

25 Март 2020 2020-03-25T11:48:16+03:00

На время ремонта будет организовано поочередное движение по полосам

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В конце апреля в Перми приступят к капитальному ремонту улицы Светлогорской. В пермской администрации сообщили, что подрядчик начнет работы 25 апреля.

Специалисты провели обследование путепровода и выявили существенные нарушения балок пролетных строений. Их состояние влияет на грузоподъемность и долговечность сооружения.

- Строительные работы, которые будет выполнять подрядная организация АО «Уралмостострой», включают демонтаж дорожного покрытия, переустройство сетей ОАО «РЖД», мостового полотна и пролетных строений, ремонт опор путепровода, - отметили в ведомстве.

На время работ с 00:00 25 апреля до 23:59 1 октября на участке дороги будет временно ограничено движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU